Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.