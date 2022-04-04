Geçen aylarda Karadeniz’de onlarca ölü yunus balığı çeşitli sahillere vurmuş, incelendiğinde ölüm sebeplerinin balıkçı ağlarına takılarak "boğulma" olduğu görülmüştü.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yakından takip edilen Conceta projesi ile sulardaki 3 yunus türünün ölümlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Yunusların iletişimindeki ses dalgalarını inceleyen uzmanlar, ürettikleri cihaza entegre ederek balıkçılara bölgeden uzaklaşması gerektiği sinyali iletiyor.

"Akustik ses cihazlarını ağlara takıyoruz"

Conceta adı verilen proje hakkında bilgi aktaran Proje Genel Koordinatörü Ümit Aydın, “Karadeniz’de artan yunus ölümlerinin ortadan kaldırılması ve buna bağlı balıkçıların uğramış olduğu ağlardaki hasarların ve zararların azaltılmasını hedeflemektedir. Yurt dışında geliştirilmiş olan akustik ses cihazlarının ağlara takılması yöntemini kullanmaktayız. Bu cihazlar denemeler sonucunda yunuslar arasındaki etkileşim frekansları elde edilerek mekanik düzeneğe aktarılmasıyla ortaya çıkan bir sistemdir” dedi.

İnsanlar gibi dil farklılığı görülüyor

Farklı bölgelerde aynı frekanslar işe yaramıyor.

Bölgelerine göre yunusların da dil farklılıkları olduğunu belirten Aydın, “Baltık Denizi’nde denenmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Fakat insanda olduğu gibi yunuslar arasında da farklı bölgelerde yaşayan türlerde dil farklılıkları görülmekte. Bu nedenle Karadeniz’e uygun olduğunu düşündüğümüz frekansları denemekteyiz. Sinop Üniversitesi, Sinop Valiliği ve Sinoplu balıkçılık örgütleriyle birlikte Almanya ve Danimarkalı deniz araştırmacı uzmanların desteğiyle ve Romanyalı ortağımızla birlikte gerçekleştirmekteyiz. Conceta projemiz, Avrupa Birliği tarafından fonlanmaktadır. Ayrıca Merkezi Finans İhale Birimi ve Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından da desteklenmektedir” diye konuştu.

Projenin test süreçleri tamamlandığında, balıkçıların kullanılması teşvik edilecek ve koruma altındaki yunus balıklarının balıkçılık etkileşimi sonucu sayılarının azalmasının önüne geçilecek.