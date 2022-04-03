Trabzon’un Sürmene ilçesinin sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz iki yunus olduğunu fark etti.

Yaklaşık iki metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.

Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.

Geçen hafta sahildeki kayalık alana bir ölü yunus daha vurmuştu.