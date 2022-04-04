Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki minibüste yangın: Kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te park halindeki bir minibüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin tamamını kapladığı araçta küçük çaplı patlamalar yaşandı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Araçta soğutma çalışması yapıldı.
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