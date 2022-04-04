Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tesisten yükselen alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevreye saçılan kıvılcımlar, iş yerindeki atık malzemeleri tutuşturdu. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Patlamaların yaşandığı tesise takviye olarak İstanbul'un değişik noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Etiketler: Geri Dönüşüm İstanbul İtfaiye Yangın
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