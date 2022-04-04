Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevreye saçılan kıvılcımlar, iş yerindeki atık malzemeleri tutuşturdu. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı.

[Fotoğraf: DHA]

Patlamaların yaşandığı tesise takviye olarak İstanbul'un değişik noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin de müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.