Gölbaşı-Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide, bir hayvansever, arazideki hayvanları beslemeye gittiğinde, yasaklı türler içinde yer alan ve kısırlaştırılıp kayıt altına alınması gereken pitbull cinsi 7 yavru köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı.

Hayvansever hemen yetkililere haber verdi.

Olay yerine giden yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdü.