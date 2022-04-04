Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 02:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara’da 7 yavru pitbull ölü bulundu
Ankara’da boş bir arazide, 7 yavru pitbull cinsi köpek ölü olarak bulundu.
Gölbaşı-Haymana yolu arasında bulunan boş bir arazide, bir hayvansever, arazideki hayvanları beslemeye gittiğinde, yasaklı türler içinde yer alan ve kısırlaştırılıp kayıt altına alınması gereken pitbull cinsi 7 yavru köpeğin cansız bedeniyle karşılaştı.
Hayvansever hemen yetkililere haber verdi.
Olay yerine giden yetkililer ölen yavru köpekleri incelemek için götürdü.
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