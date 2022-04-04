Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 2 vidanjör kundaklandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta kundaklandığı iddia edilen park halindeki 2 vidanjör, alev alev yandı. Ekipler, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında, park halinde bulunan 2 vidanjör, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.
Vidanjörler kısa sürede alevlere teslim olurken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının ardından vidanjörler kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
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