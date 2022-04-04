Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 00:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yangın çıkan elektrik kabloları havai fişek gibi patladı
İstanbul Arnavutköy'de yangın çıkan elektrik kabloları havai fişek gibi patladı. O anlar kameraya yansıdı.
Anadolu Mahallesi'ndeki elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kıvılcımların ardından tutuşan kablolar havai fişek gibi patladı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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