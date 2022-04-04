Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta karlar eridi, 3 evi su bastı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu sebeple karlar eriyerek su baskınlarına neden oldu. Kentte 3 evi su bastı.
Yurdun birçok bölgesinde havaların birden ısınması sebebiyle su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.
Kent merkezinde karların erimesi nedeniyle kanallar taştı, Halitpaşa Mahallesi Esenyayla Sokaktaki 3 evi bastı.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlar, komşularının da yardımıyla evlerindeki suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kars
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