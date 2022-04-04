Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Patlamada yaralanan Turan ile babası Abdi ve annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.