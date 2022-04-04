Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı patlama anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta bir apartmanın giriş katındaki dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Patlama anı ise kameraya yansıdı.
Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Patlamada yaralanan Turan ile babası Abdi ve annesi İnmi Kaya, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.
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