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Türkiye
AA 19.08.2023 03:17

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 91 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında Karaada Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında da lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 77 düzensiz göçmen kurtarılıp karaya çıkarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnsansız hava aracı ile tespit edildi

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan bottaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli, takip sonucu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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