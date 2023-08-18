Bursa'da ahşap kapı fabrikasında yangın

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşanıyor.

Elektrik dağıtım firması ekipleri ise çevredeki elektrik akışını kesti.

İçeride kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görülebiliyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.