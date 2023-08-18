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Türkiye
AA 18.08.2023 22:35

Hasta nakil aracının önünü kesti

İstanbul'da bir araç sürücüsü, hızlı gittiği iddiasıyla hasta nakil aracının önünü keserek, sağlık görevlilerinin işini yapmasına engel oldu.

Sultangazi Belediyesinin hasta nakil aracı, Yenibosna Medipol Hastanesinden Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası kadını alarak evine götürmek üzere yola çıktı.

Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde otomobilin sürücüsü, hızlı gittiği iddiasıyla hasta nakil aracının önünü kesti.

Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, nakil aracındaki sağlık ekiplerinin yanına gitti. Sağlık görevlileri sürücüyle aralarında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görevlilerin polisi aradıklarını söylemeleri üzerine araç sürücüsünün "Çağır, kralını çağır. Ben seni İl Sağlık Müdürü'ne söyleyeceğim." dediği görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istediği, görevlilerin de hasta mahremiyeti nedeniyle buna izin veremeyeceklerini söyledikleri anlar da kayıt altına alındı.

Nakil aracındaki hasta yakınlarının olaya ilişkin şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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Hasta nakil aracının önünü kesti
Hasta nakil aracının önünü kesti
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