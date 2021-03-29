Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının, Kadırga Burnu ve Babakale köyü açıklarında lastik botlarla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik botlardaki 82 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Sahil Güvenlik
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