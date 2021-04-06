Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 68 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 68 sığınmacı kurtarıldı.
Ege Denizi'nde, Ayvalık açıklarında bir şişme lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 68 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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