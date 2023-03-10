Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botun seyir halinde olduğunu tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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