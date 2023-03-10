İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda 17 derece civarında seyreden sıcaklıklarında pazar günü itibarıyla hızla azalarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.