Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]
AKOM'dan, "Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak" açılaması yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
Halihazırda 17 derece civarında seyreden sıcaklıklarında pazar günü itibarıyla hızla azalarak 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Fırtına
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