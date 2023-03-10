Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Öleceksek birlikte ölürüz' dedi, 65 yıllık eşini evde bırakmadı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depreme yakalanan 83 yaşındaki Mahmut Kundakçı, eşi Fatma Kundakçı'yı "öleceksek beraber ölürüz" diyerek girdiği evden çıkardı.
Kundakçı ailesi, Kahramanmaraş merkezli ilk depremi yaşadıktan sonra Göksun ilçesindeki evlerine girdi.
İkinci depremin olduğu sırada Mahmut Kundakçı dışarı çıktı ancak eşi Fatma Kundakçı içeride kaldı.
Koşarak 65 yıllık hayat arkadaşını oradan çıkarmak isteyen Mahmut Kundakçı, çocukları izin vermese de "öleceksek beraber ölürüz' dedi ve girdiği evden eşini çıkardı.
65 yıldır evli çift, Göksun'da konteynerde yaşamak istiyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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