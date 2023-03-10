Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtınadan dolayı yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00'da yapılacak seferlerin iptali kararlaştırıldı. Bu hatta diğer seferlerin saatinde yapılması planlanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00 saatlerindeki seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.