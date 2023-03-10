Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da göçmen kaçakçılığına operasyon: 42 tutuklama
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Van'da jandarma ekiplerince yıl başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 188 şüpheliden 42'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yıl başından bu yana 332 operasyon gerçekleştirdi.
Bu operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 188 şüpheliden 42'si tutuklandı, 86 araca el konuldu.
Etiketler: Van İnsan Kaçakçılığı Düzensiz Göçmenler
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