Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yıl başından bu yana 332 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 188 şüpheliden 42'si tutuklandı, 86 araca el konuldu.