Dev kayalar tepeden koptu, araziler ikiye bölündü. Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Kaşlıca köyü, depremin en çok etkilediği yerler arasında.

Havadan görüntülenen kırık metrelerce uzuyor. Fay hattının geçtiği yerler arasında en fazla hasarı alan Pamuklu mezrası.

"Bu depreme göre biz mucizeyiz"

Evren Dede Tepesi'nden kopan dev kayalar da yamaçtan bu mezraya yuvarlandı. Depremin etkisiyle kırsal mahalledeki iki ve tek katlı evlerin tamamına yakını yıkıldı.

Köyün sakinleri bu felaketten canlarını kurtardılar ama etkisinden çıkamadılar.

"Burası 200 evdi bir tane kalmadı. Şu yamaç 200 evdi bir tane kalmadı.Öyle bir salladı ki anlatamam ne ki buralar. Çoluğumuzu çocuğumuzu şükür kurtardık. Bu depreme göre biz mucizeyiz."

Kayaların kapattığı yollar ulaşıma açıldı. Kaşlıca köyündeki enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

Kamera: Nurullah Geylani

Dron: Uğur Bulut