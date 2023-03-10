Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yıkımın olduğu yerlerden biri de Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsüydü.

Üniversitedeki bazı fakültelerin binaları tamamen yıkıldı. Depremde 120 öğrenci ve aralarında akademisyenlerin de olduğu 110 personel yaşamını yitirdi.

Öğrencilerden geriye beraber çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, "Yaklaşık 120 öğrencimiz vefat etti, bizim tespit edebildiklerimiz bunlar. Bu öğrencilerimizin 20'si yabancı uyruklu öğrenci, 100'ü Türk vatandaşı. Personelimizden de 40 akademik personel, yaklaşık 30 da sözleşmeli personelimizi kaybettik" dedi.

Uzaktan eğitim 27 Mart'ta

Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 27 Mart'ta uzaktan eğitimle bahar dönemi eğitimlerine başlayacak.

"Uygulamalı kısımlar örneğin tıp fakültesinde 4-5-6. sınıflar, diş hekimliği fakültesinde 4 ve 5. sınıflar, veterinerlik fakültesinde 5. sınıflar bunun gibi uygulamalı olan sınıflar eğitimleri bulundukları illerdeki üniversitelerde gerçekleştirecek."

Yüz yüze eğitim için üniversite yerleşkesine konteyner sınıf ve konteyner ev kurulumu başladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Ekim ayında yüz yüze eğitime geçilmesi hedefleniyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Ömer Çıttır

