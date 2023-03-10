Depremin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti.

Burada arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.

Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.