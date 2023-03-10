Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'daki askerler kentten komando marşıyla ayrıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama kurtarma çalışmalarında görev alan komandolar, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.
Depremin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti.
Burada arama kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.
Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.
Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti.
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