Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 112 komuta personeli olarak çalışan Mehmet Demir, 'asrın felaketi' yaşandığında mesaideydi. Gelen ihbarlara en yakın şubeyi yönlendirmekle görevliydi. Gelen ihbarlardan biri de kendi evladının olduğu binadandı.

15 yıllık itfaiye personeli, oğlunun enkaz altında kaldığını öğrendiyse de ne görev yerini terk etti, ne de oğluna öncelik tanıdı.

"Tabii bu da ayrı bir yük olarak sırtımda kaldı ama bırakmadım orayı. Çünkü önümde bir sürü dosya vardı yardım ihtiyacı olan bir sürü insan vardı. Koordine etmek zorundaydım o esnada, bırakmadım."

"Herkes bizim evladımız olmuş"

Ailesinden gelen serzenişleri dahi sineye çeken Demir, "Ya bu senin oğlun, ya neden gelmiyorsun dedi. Hani dedim herkes oğlumuz evladımız olmuş bizim bırakıp nasıl gidelim önümde bir sürü evrak var bir sürü ihbar var. Bırakıp gelemedim yani gidemedim" dedi.

Devam eden artçı sarsıntılara ve yaşadığı büyük acıya rağmen sorumluluğunu yerine getirdi.

"Bir evlat tamam doğrudur ama bir sürü herkes insan, herkes can, herkes baba, anne. Bırakamazdım yani. Yani inşallah, neyse oradaki sınav inşallah geçmişizdir. Rabbim yerini buldurmuştur."

706 kişinin hayatına dokundu

Demir, ancak görev yerine takviye gelen ekiplere işini devrettikten sonra evladının yanına gidebildi.

Oğlu depremde yaşamını yitirdi ama Mehmet Demir'in de yönlendirmesiyle Kahramanmaraş İtfaiyesi 706 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Haber: Sema Akbulut

Kamera: Ahmet Bağış