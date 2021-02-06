Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 19 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, Yunanistan güçlerinin ölüme terk ederek Türk kara sularına ittiği 19 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan güçleri tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 19 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Suriyeli Sığınmacı
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