Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan’ın geri ittiği 101 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 101 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
Ayvacık açıklarında iki grubun lastik botlarla seyrettiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik botlardaki 101 kişi kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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