Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'dan sığınmacılara gazla müdahale
Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale ediyor.
Dün ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.
Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.
Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.
Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.
Etiketler: yunanistan gazla müdahale Yunanistan sığınmacı avrupaSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:21
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