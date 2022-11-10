Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan bu kişinin "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı belirtildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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