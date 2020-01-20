Türkiye
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri aynı araçta yakalandı20 Ocak 2020 Pazartesi 13:23 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:36
Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelilerinin de aralarında olduğu 5 kişi, aynı araçla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Gazimihal Camisi yakınlarında R.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolü sonrası sürücü R.H ile araçta bulunan A.G, Y.G, M.K. ve V.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Y.G. ve V.K'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu, M.K'nin ise PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydının olduğu belirlendi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Edirne fetö PKK Yunanistan sınır