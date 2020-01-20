Türkiye
Ankara'da bazı mahallelere yarın su verilemeyecek20 Ocak 2020 Pazartesi 13:10 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:13
Altındağ ilçesinin Doğantepe, Başpınar, Yıldıztepe ve Ulubey mahallelerinde yarın su kesintisi yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Keçiören ve Altındağ ilçeleri içme suyu şebeke hatları yapım işi" kapsamında Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde imalatı tamamlanan hattın branşman bağlantısının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın saat 09.00 ile çarşamba günü saat 05.00 arası ilçeye bağlı Doğantepe, Başpınar, Yıldıztepe ve Ulubey mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: ankara su kesintisi altındağ