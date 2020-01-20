Türkiye
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar20 Ocak 2020 Pazartesi 13:26 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:31
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar çıktı. 6 sanığa, 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Ersin Güreler, Zafer Biryol ve İsmail Şengül'e örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Bekir İrtegün, Uğur Boral, Ömer Çatkıç hakkında örgüt üyeliğinden etkin pişmanlıkları da dikkate alınarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika