  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.255
    EURO 6.109
  • BIST 96398.61
    ALTIN 205.074
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisiyle kaçmalarına yardımcı olan kişi yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yunanistana kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K., Ayşenur K., Nurten B. ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D. ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunansitan, fetö, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER