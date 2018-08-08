Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K., Ayşenur K., Nurten B. ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D. ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: AA