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Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:29





