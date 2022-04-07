Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 6 kişi yakalandı.
Enez ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan İ.A, M.A, O.Y, E.Y, A.A ve E.A'yi yakaladı.
FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ Terörle Mücadele
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