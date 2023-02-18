Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotograf: AA]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ üyesi 5 kişi sınır hattında yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin jandarma ile koordine kurularak yakalandığı belirtildi.
İncelemede, yakalanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
Etiketler: Yunanistan FETÖ
Son Haberler
- 14:41
- 14:33
- 14:24
- 14:20
- 14:17
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz