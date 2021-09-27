Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında FETÖ şüphelisi eski doktor, mali müşavir ile göçmen kaçakçılığı zanlısı yer alıyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan eski doktor, hemşire, mali müşavir ile şüphelilerin Yunanistan'a kaçışına yardımcı olduğu tespit edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden eski doktor R.A, mali müşavir S.G. ile göçmen kaçakçılığı zanlısı A.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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