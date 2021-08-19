Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
FETÖ şüphelileri H.D., A.G. ve M.N.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.D ve M.N tutuklandı.
Diğer şüpheli A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheliyi yakalamış, şüpheliler kimlik sorgusunun ardından gözaltına alınmıştı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Edirne
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