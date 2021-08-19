Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kereste deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir şirkete ait, içerisinde kereste bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar ürerine bölgeye Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının sıçramaması için diğer depolar boşaltılmaya çalışılıyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 15:44
- 15:31
- 15:27
- 15:35
- 15:24
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğüne deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz