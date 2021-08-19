Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı.

Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, "Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Ayancık'ta selin izlerini silmeye çalışıyorlar

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinin ardından hayatın normale dönmesi ve afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Sivas'tan da bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresinden çok sayıda personel, iş makineleriyle Kastamonu'da görev alırken, Sinop'a da kentten asayiş komando birlikleri gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Bu çerçevede, Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Zara Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığından toplam 84 personel, 12 Ağustos tarihinden itibaren Sinop Ayancık ilçesinde enkaz kaldırma, temizlik ve tedarik işlerinde ekiplere destek oluyor.​​​​​​​