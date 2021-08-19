Bozkurt ve Abana ilçelerinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine "Kağanlar" da katılıyor. Ekipler, çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde aramalarına devam ediyor.

Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri, Ezine Çayı ile çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde yoğunlaştırılırken, diğer ekipler de kıyıda tarama gerçekleştiriyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de denizde sürekli devriye görevi yürütüyor.