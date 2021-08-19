Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozkurt Belediyesinden duygulandıran paylaşım
Bozkurt Belediyesi, selin vurduğu ilçenin selden önceki ve sel sırasındaki görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.
Bozkurt Belediyesinin, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından, sosyal medyadan paylaştığı klip duygulandırdı.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.
Bozkurt Belediyesi sosyal medya hesabından, ilçenin selden önceki ve sel sırasındaki görüntülerinin yer aldığı bir klip paylaştı.
Fonda, "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısının seslendirildiği klibi izleyenler duygusal anlar yaşadı.
Etiketler: Sel Doğal Afet Kastamonu
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