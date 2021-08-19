Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da restoran yangını
[Fotoğraf: DHA]
Kartal'da bir balık restoranında yangın çıktı. Bitişiğindeki hurdalık alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi D-100 yan yolda bulunan balıkçı restoranının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki hurda deposuna da sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
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