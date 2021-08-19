Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Eren-7 operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren operasyonları ile de yurt içinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eren-7 operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde yürütülen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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