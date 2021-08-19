Eren operasyonları ile de yurt içinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eren-7 operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde yürütülen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.