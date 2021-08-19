TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'nın bağımsızlığının 76. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Mesajında, "Kıymetli Endonezya Halkı, Endonezya Cumhuriyeti’nin yüz seneyi aşan zorlu mücadeleleri müteakip elde ettiği şanlı bağımsızlığının 76. yıl dönümünü en samimi dileklerle tebrik ediyorum" sözlerine yer verdi.

Bu şerefli günde Türk halkının kardeş Endonezya halkının mutluluğunu yürekten paylaştığını söyleyen Şentop, "Ülkelerimiz arasında müşterek değerlerin mevcudiyetinin yanında, barış, istikrar ve refah temeline dayanan bir istikbale olan inancımız da ortaktır. Türkiye ve Endonezya, İslam Dünyasının en büyük ve köklü demokrasilerindendir. Bugün bu iki Müslüman ülkenin kalplerinin her zamankinden daha yakın bir şekilde atması hepimizi memnun etmektedir" dedi.

"Parlamentolarımız arasında da temaslar artmakta"

"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Endonezya Parlamentosu’nu yakın bir dost ve samimi bir ortak olarak görüyoruz" diyen Şentop, iki ülkenin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8, G-20, MIKTA ve ASEAN gibi uluslararası platformlarda birbirlerini desteklediğini söyledi.

"Bu anlayışla, parlamentolarımız arasında da temaslar artmakta, halklarımızın müreffeh geleceği için atılabilecek müşterek adımlar hakkında istişarelerimiz sıklaşmaktadır. Saygıdeğer Endonezya Halkı, Endonezya’nın 76 yıl önce ilan ettiği hürriyet ve tam bağımsızlık ideali domino etkisi yaratmış, ülke tarihinin ve dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir. Endonezya, sömürgeci ülkelerin Asya ve Afrika’da tek söz sahibi olmalarına meydan okurken bir yandan da 'Biz de varız, buradayız' demiştir. Günümüzde ise Endonezya’nın çok kültürlülüğü ve demokrasiye inancının sadece bölgesinde değil dünyada da bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.

Endonezya’nın milli ideallerinin başında ve bizim de tarihi tecrübelerimizden süzülüp gelen bir anlayışı ifade eden, 'çokluk içinde birlik olunması' ülkelerimizin değerlerinin ne derece 'bir' olduğunu yansıtmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkelerimiz arasında teşkil etmiş olduğumuz kardeşlik hukukuna dayanan ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesini temenni eder, bağımsızlığınızın 76. yıl dönümünü Türk halkı ve TBMM adına tebrik ederim."

Şentop, mesajının sonunda Endonezce, "Dirgahayu Republik İndonesia (Tebrikler Endonezya Cumhuriyeti)" sözünü kullandı.