Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havalimanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havalimanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı." dedi.

Gazetecilerin Afganistan’daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, şunları kaydetti;

"Havaalanının açık kalmasına gayret gösteriyoruz"

Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Afganistan dışına çıkardık. Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan’a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz.

"Uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı"

Yapılacak temaslarla bu konu daha da netleşecek ve ona göre de nihai karar verilecektir. TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan’dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar havalimanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz veya müdahale söz konusu olmadı. Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız.

"Aynı noktadayız"

Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşu tüm dünya tarafından biliniyor ve takdirle karşılanıyor. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kabil'den tahliyeler İslamabad üzerinden devam ediyor

Öte yandan, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler, Pakistan üzerinden yurda getirilmeye devam ediyor. 273 kişiyi taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.