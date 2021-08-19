Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremi sosyal medya hesabından paylaştı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2021
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.98 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 19.08.2021, 14:26:31 TSİ
Enlem : 36.3615 N
Boylam : 27.0988 E
Derinlik : 15.02 km
Detay : https://t.co/CgoWIMsvPL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 14.26'da gerçekleşen deprem yerin 15,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem 4,6 şiddetinde meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi Muğla
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