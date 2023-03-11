Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Etiketler: Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 12:37
- 12:15
- 12:24
- 11:50
- 11:37
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz