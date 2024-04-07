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Türkiye
İHA 07.04.2024 04:52

Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu köyün şehirle bağlantısı kesildi.

Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi
[Fotograf: İHA]

Gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda meydana gelen olayda gece saatlerinde yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi.

Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu.

Yüksekova'da heyelan: Köyün şehirle bağlantısı kesildi

Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, “Aralıklı yağışların başlamasıyla bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken, köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Şu an köyümüzün yolu kapalı. Biz de yetkililere çağrıda bulunarak yolumuzu açılması için çalışma bekliyoruz. Ben köy muhtarı olarak takipte olacağım” dedi. 

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