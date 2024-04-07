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Türkiye
DHA 07.04.2024 04:14

Düzce'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'de, 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada Zehra Bülbül hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Düzce'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Saat 01.00 sıralarında Gölyaka ilçesinde meydana gelen kazada Eren Ozata yönetimindeki otomobil ile Ali Bülbül yönetimindeki otomobil ve Samet Ali Kurt yönetimindeki hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Eren Ozata yönetimindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp asılı kalırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Düzce'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada,  otomobilde bulunan Zehra Bülbül yaşamını yitirirken, aynı araçta sıkışan Beyzanur Bülbül ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Eren Ozata, Ali Bülbül ve Samet Ali Kurt ile Beyzanur Bülbül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Düzce'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Zehranur Bülbül’ün cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından Düzce Üniversitesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Düzce Trafik Kazası
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