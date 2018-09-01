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Yüksekova kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'nde yapılan yakın hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Yüksekova kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları Bölgesi'ne yakın hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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